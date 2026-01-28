Arda’nın milli umudu

Göztepe'nin bu sezonki flaş isimlerinden Arda Okan Kurtulan, A Milli Takım'dan teklif bekliyor. Arnavutluk ve Kuzey Makedonya federasyonlarından gelen resmi teklifleri kabul etmeyen 23 yaşındaki sağ bekin, tek hayalinin Türk Milli Takımı forması giymek olduğu öğrenildi.

Baba tarafından Kuzey Makedonya asıllı olan genç oyuncu, alt yaş kategorilerinde bu iki ülkenin formasını giymişti. Arda, alt yaş milli takımlarında toplam 19 maçta forma giydi: Kuzey Makedonya U19'da 7, U21'de 4, Arnavutluk U21'de 11 karşılaşmada görev aldı. Genç yeteneğin hangi milli takımı seçeceği, Süper Lig'de yerli statüsünü koruyup-korumamasına da yol açacak. Beklediği Türk Milli Takımı teklifi gelirse yerli statüsünde devam edecek. Beklediği teklif gelmezse ve diğer ülkeleri seçmesi durumunda yabancı sayılacak.