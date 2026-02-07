Göztepe'nin içi rahat! Kadro güçlendi: Konyaspor deplasmanına çıkacak

Göztepe, Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan'ı 6 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a sattı. Olaitan'ın yanı sıra Rhaldney, Ruan ve Ahmed Ildız da sarı-kırmızılılardan ayrıldı.

Haftaya 39 puanla 4'üncü sırada giren Göztepe, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak iyi bir çıkış yakaladı. Son 10 maçını kazanamayan ve teknik direktörü Çağdaş Atan'la vedalaşıp bir dönem Göztepe'yi de çalıştıran İlhan Palut'u dümene geçiren Konyaspor ise 19 puan toplayıp alt sıralarda kendine yer buldu. Sezonun ilk yarısında Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerin ardından 1-1 berabere sonuçlanmıştı.