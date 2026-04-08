Geç gelen baskı yetmedi

Deplasmanda Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyetin ardından Göztepe, Avrupa yolunda moral bulmuştu. Ancak Galatasaray maçı, sarı-kırmızılı ekibin gerçek sınavı oldu. İlk yarıda tempo düşük, baskı eksikti ve takım sahada adeta kendi oyun planını kaybetmişti. İkinci yarıda artan baskı ve sağlı-sollu ataklar biraz toparlasa da, maçı değiştirmek için yeterli olmadı.

Galatasaray, ligin şampiyonluk için en güçlü adaylarından biri. Üstelik kendi sahasında oynayan sarı-kırmızılılar karşısında Göztepe'nin geçmişte zaman zaman rahat sonuçlar alabilmesi, bu maç öncesinde dezavantaj gibi görülmüyordu.

Hafta boyunca yaptığım analizde Göztepe'nin en büyük kozunun savunma disiplini olacağını düşünüyordum. Ancak sahadaki görüntü, beklentilerin oldukça uzağındaydı.

Daha maçın ilk dakikalarında gelen duran top organizasyonunda, ligin en uzun savunma hatlarından birine sahip Göztepe'nin Barış Alper Yılmaz'a kafa vuruşu yaptırması gerçekten şaşırtıcıydı. Bu tür detaylar, büyük maçlarda sonucu belirleyen kırılma anlarıdır.