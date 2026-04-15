Göztepe’de Henrique ısrarı sürüyor

Göztepe bir yandan Avrupa kupalarına katılma hedefiyle Süper Lig'deki mücadelesini sürdürürken, kurmaylar da gelecek sezon için takviye çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, devre arasında kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Gremio'nun genç Brezilyalı forveti Andre Henrique için tekrar harekete geçeceği ifade edildi. Göz-Göz, ocak ayında 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği ancak gerçekleştiremediği transferi sezon sonunda tamamlamak istiyor. 24 yaşındaki santrfor, Sambacı'nın yetiştirici kulübü Hercilio Luz'un transferden yüzde 40 pay talebi nedeniyle Gremio'nun satıştan vazgeçmesinin ardından İzmir ekibine gelememişti.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Göztepe, bu engeli aşmak için yaz transfer döneminde yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Gremio formasıyla bu sezon 10 karşılaşmaya çıkan Henrique, henüz gol ya da asist kaydedemedi. Andre Henrique'nin takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

LIS'E NAZAR DEĞDİ

Geçen sezon taraftarın en çok eleştirdiği isimlerden biri olan Polonyalı kaleci Mateusz Lis, bu sezon Göztepe'nin kalesinde muhteşem bir performans sergiliyor. Ligin en az gol yiyen kalecilerinden bir i olarak uzun süre apolet taşıyan deneyimli file bekçisi, geçtiğimiz ay Polonya Milli Takımı'na seçilemeyince milli takım arasından sonra gözle görülür şekilde motivasyonunu kaybetti. Sezonun ilk 27 maçında kalesinde sadece 23 gol gören Lis'in, son 2 karşılaşmada kalesi 6 kez sarsıldı. Göz-Göz taraftarları sosyal medyada, "Nazar değdi" yorumları yaparken, tecrübeli kalecinin formsuzluğu sarı-kırmızılıları endişelendiriyor