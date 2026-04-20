Göztepe'den hakem isyanı!

"ADİL YAPI ZEDELENDİ" Göztepe cephesi, sahada verilen kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, bu tür hataların emeğe zarar verdiğini ve rekabetin adil yapısını zedelediğini savundu. Ayrıca söz konusu kararın futbolun güvenilirliğine gölge düşürdüğü de ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, yaşanan pozisyonla ilgili gerekli incelemenin ivedilikle yapılmasını beklediklerini belirterek, kamu vicdanını rahatlatacak adımların atılması çağrısında bulundu. Göztepe Spor Kulübü, sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayarak, benzer hataların tekrar yaşanmaması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini talep etti.

STOİLOV: EMİN OLMALARI GEREKİYOR

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, hakem kararlarına dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcı, kararların sadece maçın sonucunu değil, kulüplerin geleceğini de doğrudan etkilediğini vurguladı. Stoilov, "Bu kesinlikle benim işim değil. Ancak sahada yaşanan bazı pozisyonlarda biz de o kararın verilmesine neden olabilecek bir durum ortaya koymuş olabiliriz. Hakemlerin verdikleri her kararın, kulüplerin geleceği açısından belirleyici ve önemli olduğunu bilmeleri gerekiyor. Bu yüzden karar verirken yüzde 100 emin olmaları gerektiğini düşünüyorum" dedi.