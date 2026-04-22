Eski forvetleri golleri sıralıyor

Bu sezon hücum hattı S.O.S. veren Göztepe'nin sezon başı yollarını ayırdığı hücum oyuncuları yeni takımlarında tam gaz ilerliyor. Rekor bedelle Bundesliga ekibi Leipzig'e transfer olan Romulo Cardoso 8 gol, 4 asistle yeni takımının yıldızı oldu.

Leipzig de kendi liginin bitimine 4 hafta kala 3. sırada yer alıyor ve eski Göztepeli'nin yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi bekleniyor. Fransa 1. Lig ekiplerinden Toulouse'a giden Emersonn ise 6 kez ağları sarsıp, 2 gol pası vermeyi başardı. Emersonn'un yeni kulübü ise 11. sırada yer alıyor. Kuryu Matsuki ise İngiltekez re Championship liginde 4. basamakta ve Premier Lig biletinin 2 puan uzağında. Japon futbolcu yeni takımında 6 defa fileleri havalandırıdı. Ülkesine dönen Victor Hugo ise Athletico Miniero'da 4 defa rakip ağları sarstı.