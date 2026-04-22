Göztepe Eski forvetleri golleri sıralıyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bu sezon hücum hattı S.O.S. veren Göztepe'nin sezon başı yollarını ayırdığı hücum oyuncuları yeni takımlarında tam gaz ilerliyor. Rekor bedelle Bundesliga ekibi Leipzig'e transfer olan Romulo Cardoso 8 gol, 4 asistle yeni takımının yıldızı oldu.

Leipzig de kendi liginin bitimine 4 hafta kala 3. sırada yer alıyor ve eski Göztepeli'nin yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi bekleniyor. Fransa 1. Lig ekiplerinden Toulouse'a giden Emersonn ise 6 kez ağları sarsıp, 2 gol pası vermeyi başardı. Emersonn'un yeni kulübü ise 11. sırada yer alıyor. Kuryu Matsuki ise İngiltekez re Championship liginde 4. basamakta ve Premier Lig biletinin 2 puan uzağında. Japon futbolcu yeni takımında 6 defa fileleri havalandırıdı. Ülkesine dönen Victor Hugo ise Athletico Miniero'da 4 defa rakip ağları sarstı.

