Haberler Göztepe Göz-Göz'de rota Petit Göz-Göz'de rota Petit Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Güney Amerikalı forveti radarına aldı. Sarı-kırmızılıların oyuncu izleme ekibi, sezon başında Real Betis'in 4 milyon 500 bin Euro bedelle transfer ettiği ve Granada'ya kiraladığı Gonzalo Petit'i yakın takibe aldı. Bu sezon 8 kez ağları havalandıran 19 yaşındaki genç futbolcu için teknik heyetin raporu bekleniyor. LEVENT ARIÖZ









Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma yarışı veren Göztepe, henüz sezon bitmeden transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin, İspanya temsilcisi Granada CF forması giyen Gonzalo Petit'i radarına aldığı iddia edildi. 1.91 metre boyundaki genç forvet, fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkıyor. Göztepe'nin oyuncuyu uzun süredir takip ettiği, teknik direktör Stanimir Stoilov ve kurmaylarından olumlu rapor gelirse, sezon sonunda resmi girişimlere başlayabileceği belirtildi. Scout departmanının, Uruguaylı oyuncunun özellikle ceza sahası içindeki bitiriciliği ve hareketliliğinin, Göztepe'nin hücum hattına önemli katkı sağlayabileceğini teknik heyete ilettiği öğrenildi.

BONSERVİSİ REAL BETIS'TE

Yönetimin ise transferin maliyetini araştırdığı ve Petit'in bonservisine sahip olan Real Betis ile olası kiralama ya da satın alma opsiyonlarını değerlendireceği ifade edildi.