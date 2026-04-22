Göz-Göz’de rota Petit

Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma yarışı veren Göztepe, henüz sezon bitmeden transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin, İspanya temsilcisi Granada CF forması giyen Gonzalo Petit'i radarına aldığı iddia edildi. 1.91 metre boyundaki genç forvet, fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkıyor. Göztepe'nin oyuncuyu uzun süredir takip ettiği, teknik direktör Stanimir Stoilov ve kurmaylarından olumlu rapor gelirse, sezon sonunda resmi girişimlere başlayabileceği belirtildi. Scout departmanının, Uruguaylı oyuncunun özellikle ceza sahası içindeki bitiriciliği ve hareketliliğinin, Göztepe'nin hücum hattına önemli katkı sağlayabileceğini teknik heyete ilettiği öğrenildi.
BONSERVİSİ REAL BETIS'TE
Yönetimin ise transferin maliyetini araştırdığı ve Petit'in bonservisine sahip olan Real Betis ile olası kiralama ya da satın alma opsiyonlarını değerlendireceği ifade edildi.
İzmir temsilcisinin, genç ve potansiyelli isimlere yönelme stratejisi doğrultusunda Gonzalo Petit transferinin önümüzdeki haftalarda daha da netlik kazanması bekleniyor. Genç oyuncu, sezon başında altyapısından yetiştiği Uruguay ekibi Nacional'den Real Betis'e 4 milyon 500 bin Euro bedelle transfer oldu. Petit, ilk yarıda kiralandığı İspanya 2. Lig takımlarından Mirandes'te ise 21 maçta 5 gol, sezonun ikinci yarısında yarı geçici transferle el sıkıştığı Granada'da ise 8 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Gonzalo Petit, Uruguay'ın alt yaş milli takımlarında da 10 kez forma giyip 2 kez ağları sarstı.