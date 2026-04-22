Ogün’ün yerine Arda ilk 11’e

Süper lig'de deplasmanda alınan Kocaelispor beraberliğinin ardından cumartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de Arda Okan Kurtulan yeniden 11'e dönecek. Kocaelispor maçının 26'ncı dakikasında sakatlanıp oyuna devam edemeyen sağ bek Ogün'ün Antalyaspor'a karşı forma giymesinin zor olduğu, Arda Okan'ın karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı ifade edildi. Hafta sonunda Brezilyalı Heliton'un yanı sıra orta saha oyuncuları Nijeryalı Dennis ve Tanzanyalı Miroshi'nin yokluğunda Taha, Musah Mohammed ve Krastev'e şans verecek olan Göz- Göz, taraftarı önünde kazanarak yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.