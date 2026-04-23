Göztepe tek yumruk

GÖZ-GÖZ AYNI KADERİ YAŞADI

Göztepe son 4 haftaya girilirken adeta geçen senenin aynısını yaşadı. Son iki sezona Avrupa hedefiyle giren sarıkırmızılılar 2024-2025 sezonunda da bitime 4 hafta kala istediği sonuçlara imza atamadı. Göztepe 19 takımın mücadele ettiği 2024-25 sezonunun ikinci yarısında bitime 4 maç kala 3 galibiyet, 5 yenilgi ve 6 beraberlik elde etti. Göz-Göz bu sezon ise 18 takımlı Süper Lig'de yine 3 galibiyet alırken, 3 mağlubiyet ve 7 beraberlikle sahadan ayrıldı. Göztepe geçen sezonun ikinci yarısında 15 puan topladı ve Avrupa hedefini kaçırdı. Göz-Göz bu sezonun ikinci devresinde ise 16 puanı hanesine yazdırıp Avrupa potasından çıktı. Bir türlü galibiyet serisi yakalayamayan Göztepe, 2026 yılında hiç üst üste 2 maç kazanamadı.

