Göztepe tek yumruk

Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdüren Göztepe'de sezonun son virajına girilirken büyük bir kenetlenme yaşanıyor. Ligin bitimine 4 hafta kala zorlu bir fikstürle karşı karşıya olan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Stanimir Stoilov oyuncularıyla birebir görüşmeler gerçekleştirerek, tüm odağın kalan maçlara verilmesini istedi.
Bulgar teknik adamın özellikle mental hazırlığa vurgu yaptığı ve oyuncularından hem fiziksel hem de psikolojik olarak maksimum seviyede konsantrasyon talep ettiği öğrenildi. Stoilov'un, "Her maç final niteliğinde. Hedefimiz net, sonuna kadar mücadele edeceğiz" mesajını verdiği ifade edildi. Kaptan İsmail Köybaşı'nın da oyuncularla sürekli görüşerek takımı motive etmek için çabaladığı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta taraftara da çağrıda bulunan İzmir temsilcisinde, camia adeta Avrupa hedefi doğrultusunda tek yürek olmaya hazırlanıyor.
SAMSUNSPOR SON DURAK
Göztepe, bu süreçte ilk olarak hafta sonu sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Ardından ligin en zorlu deplasmanlarından birinde, Trabzonspor karşılaşmasına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, iç sahada Gaziantep FK'yı ağırladıktan sonra sezonu Samsunspor deplasmanıyla noktalayacak. Özellikle iç sahada oynanacak karşılaşmalarda taraftar desteğini arkasına almayı hedefleyen Göztepe'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nun tamamen dolması bekleniyor. Teknik heyet, bu atmosferin oyuncuların performansına doğrudan etki edeceğine inanıyor. Puan tablosunda Avrupa hattına yakın konumda bulunan İzmir ekibi, kalan 4 maçtan maksimum puan çıkararak rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Camiada yükselen birlik ve beraberlik mesajlarıyla birlikte Göztepe sezonun en kritik dönemine yüksek motivasyonla girerken, Avrupa hayalini gerçeğe dönüştürmek için tüm gücünü sahaya yansıtmaya hazırlanıyor.
GÖZ-GÖZ AYNI KADERİ YAŞADI
Göztepe son 4 haftaya girilirken adeta geçen senenin aynısını yaşadı. Son iki sezona Avrupa hedefiyle giren sarıkırmızılılar 2024-2025 sezonunda da bitime 4 hafta kala istediği sonuçlara imza atamadı. Göztepe 19 takımın mücadele ettiği 2024-25 sezonunun ikinci yarısında bitime 4 maç kala 3 galibiyet, 5 yenilgi ve 6 beraberlik elde etti. Göz-Göz bu sezon ise 18 takımlı Süper Lig'de yine 3 galibiyet alırken, 3 mağlubiyet ve 7 beraberlikle sahadan ayrıldı. Göztepe geçen sezonun ikinci yarısında 15 puan topladı ve Avrupa hedefini kaçırdı. Göz-Göz bu sezonun ikinci devresinde ise 16 puanı hanesine yazdırıp Avrupa potasından çıktı. Bir türlü galibiyet serisi yakalayamayan Göztepe, 2026 yılında hiç üst üste 2 maç kazanamadı.