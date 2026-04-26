Göz-Göz nihayet

Süper Lig'de Avrupa mücadelesi veren Göztepe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Evinde 5 maçtır, genelde ise iki maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar, kendine geldi. Henüz 1. dakikada Göztepe öne geçti. Antunes'in sağ kanattan getirip ceza sahası içerisine çevirdiği topla buluşan Juan'ın şutu, kaleci Julian'dan döndü. Juan, kaleciden dönen meşin yuvarlağı bu kez filelerle buluşturdu: 1-0. 22'de Arda Okan Kurtulan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Antunes'in röveşata vuruşunda top altıpas içerisinde yükseklik kazandı. Defans oyuncularından seken topu önünde bulan Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. 36'da Doğukan Sinik, topu ceza sahası önündeki Storm'a aktardı. Defansın araya girmesinin ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Van de Streek'in yerden şutunda kaleci Lis, topu kontrol etti.

İKİNCİ YARI GOL OLMADI

47'de getirdiği topla ceza sahası içerisine giren Arda Okan Kurtulan'ın şutu defansa çarpıp kornere çıktı. 55'te Safuri'nin ceza sahası önünde buluşup defans oyuncularına çalımladıktan sonra uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak, direğin yanından auta çıktı. 67'de Antunes'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan Juan'ın şutun meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 77'de Doğukan Sinik'in ceza sahası solundan ortasında altı pas üzerinde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı. Maç 2-0 sona erdi.

GÖZTEPE ZİNCİRİ KIRDI

Son 5 iç saha maçını kazanamayan Göztepe, Antalyaspor galibiyetiyle kötü seriye son verdi. En son 31 Ocak'ta Fatih Karagümrük'ü mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından Gürsel Aksel'de oynadığı Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında galibiyet yüzü görememişti. Uzun süren suskunluğun ardından taraftarı önünde yeniden kazanan Göz-Göz, hem moral buldu hem de iç sahadaki özgüvenini tazeledi. Bu galibiyetle birlikte İzmir temsilcisi, Avrupa hedefi yolunda kritik bir virajı kayıpsız dönerek yeniden çıkış sinyali verdi.

TARAFTARLAR ATEŞLEDİ

Göztepe taraftarı kritik Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. İlk düdükle birlikte marşlar ve besteler söyleyen 12. adam, Gürsel Aksel Stadyumu'nda adeta itici güç oldu. Tribünlerin yarattığı atmosfer, sarı-kırmızılı ekibe maç boyunca büyük moral verdi. Özellikle zor anlarda yükselen tezahüratlar oyuncuların direncini artırdı. Maçın son anlarına kadar susmayan taraftarlar, takımlarına olan inancını net bir şekilde ortaya koydu.

