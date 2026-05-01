  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Ligde 32. randevu: Trabzonspor- Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligde 32. randevu: Trabzonspor- Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Göztepe Süper Lig’in 32’nci haftasında 32’nci kez karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor- Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi için geri sayım başladı.

Taraftarların en çok merak ettiği "maç ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?" sorularının yanıtı da netleşti.

TRABZONSPOR- GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, 2 Mayıs Cumartesi (yarın) günü saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR- GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Trabzonspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR- GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma futbolseverler tarafından beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Ev sahibi Trabzonspor, sahasında avantajını kullanarak üç puan ararken; Göztepe ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR 18, GÖZ- GÖZ 6 KEZ YENDİ

Trabzonspor ile Göztepe takımları arasındaki rekabet 1974 yılında Süper Lig maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 31'i Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 35 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor'un 18, Göztepe'nin 6 galibiyeti bulunurken 11 maç ise berabere sonuçlandı.

Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Göztepe filelerine 56 gol gönderirken, kalesinde 29 gol gördü.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA