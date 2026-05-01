Ligde 32. randevu: Trabzonspor- Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi için geri sayım başladı.
Taraftarların en çok merak ettiği "maç ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?" sorularının yanıtı da netleşti.
TRABZONSPOR- GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma, 2 Mayıs Cumartesi (yarın) günü saat 20.00'de başlayacak.
TRABZONSPOR- GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele, Trabzonspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.
TRABZONSPOR- GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma futbolseverler tarafından beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
Ev sahibi Trabzonspor, sahasında avantajını kullanarak üç puan ararken; Göztepe ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
TRABZONSPOR 18, GÖZ- GÖZ 6 KEZ YENDİ
Trabzonspor ile Göztepe takımları arasındaki rekabet 1974 yılında Süper Lig maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 31'i Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 35 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor'un 18, Göztepe'nin 6 galibiyeti bulunurken 11 maç ise berabere sonuçlandı.
Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Göztepe filelerine 56 gol gönderirken, kalesinde 29 gol gördü.