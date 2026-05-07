Göztepe En başarılı sezonunu yaşıyor: Göz- Göz'den büyük gurur! Trendyol Süper Lig'de bitime 2 maç kala Avrupa kupalarına katılma umudunu koruyan Göztepe bu sezon en fazla puan topladığı ve en az gol yediği sezonu geride bırakmaya hazırlanıyor.









2 senelik ayrılığın ardından 2024-2025 sezonunda yeniden Süper Lig'e dönen Göztepe, Avrupa hedefiyle yola çıktı. Göztepe geçen sene 50 puan toplayıp, 50 gol yedi. Bu sezon da rotasını Avrupa olarak belirleyen Göztepe en başarılı sezonunu yaşadı.

Şu ana kadar 32 maç oynayan sarı-kırmızılılar, 52 puanı hanesine yazdırdı. Ayrıca savunmada da fark yaratan sarı-kırmızılı ekip sadece 28 kez rakiplerini sevindirdi.