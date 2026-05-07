En başarılı sezonunu yaşıyor: Göz- Göz'den büyük gurur!

2 senelik ayrılığın ardından 2024-2025 sezonunda yeniden Süper Lig'e dönen Göztepe, Avrupa hedefiyle yola çıktı. Göztepe geçen sene 50 puan toplayıp, 50 gol yedi. Bu sezon da rotasını Avrupa olarak belirleyen Göztepe en başarılı sezonunu yaşadı.
Şu ana kadar 32 maç oynayan sarı-kırmızılılar, 52 puanı hanesine yazdırdı. Ayrıca savunmada da fark yaratan sarı-kırmızılı ekip sadece 28 kez rakiplerini sevindirdi.
Kalan 2 maçta önce evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Göztepe son hafta ise Samsunspor'a konuk olacak. Bu iki maçta da 6 puan hedefleyen Göztepe ligi 5'inci sırada bitirip, Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'un alması halinde uzun yıllar sonra Avrupa bileti de alacak.