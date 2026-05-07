Stoilov'un Göztepe'de '100. maç' heyecanı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, 9 Mayıs Cumartesi günkü Gaziantep FK maçıyla sarı-kırmızılı ekibin başında 100. karşılayşmasına çıkmaya hazırlanıyor.

İzmir temsilcisinin başına 1. Lig'de yer aldığı 2023-24 sezonunun 13. haftasında geçen Stoilov, lider Eyüpspor'un 10 puan gerisinde aldığı sarı-kırmızılı ekibi, Süper Lig'e taşıdı.



Geçen sezon yüzde 50 galibiyet oranı yakaladığı ligin ilk devresini 31 puanla dördüncü tamamlayan Göztepe, sezonu 8. bitirdi.

Göztepe, Stoilov yönetiminde geçen sezon Türkiye Kupası'nda 49 yıl sonra yarı final vizesi almasına rağmen Trabzonspor engelini geçemedi.



Bu sezona da iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, son 2 haftaya 52 puanla 5. durumda girdi.

İzmir temsilcisi, ligi 5. bitirip, Türkiye Kupası'nı kimin kazanacağına bağlı olarak 1970-1971 sezonundan sonra tekrar Avrupa Kupalarına gitmek istiyor.

