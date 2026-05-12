Göztepe’nin sırrı istikrar

Avrupa kupalarına katılma yarışında son düzlüğe giren Göztepe'nin Bulgar hocası Stanimir Stoilov'un başarısının sırrı kadro istikrarında saklı. Deneyimli teknik adam bu sezon ilk 11'indeki 9 oyuncudan tam 21 maçta vazgeçmedi.
Lis, Allan Godoi, Heliton, Bokele, Arda Okan, Cherni, Miroshi, Dennis ve Juan'dan oluşan 9'lu, aynı anda 21 kez Göztepe'nin ilk 11'inde sahaya çıktı. Stoilov'un özellikle 3-4-1-2 dizilişinde vazgeçilmezleri haline gelen bu grup, takımın sezon boyunca en istikrarlı performansını sergilemesinde büyük rol oynadı. Sadece Juan'ın forvetindeki partneri ile 10 numara pozisyonunda yaşanan değişiklikler 2 bölgede istikrar sağlanmamasına sebep oldu. Olaitan'ın ayrılığının ardından gelen isimlerle bu iki mevkide rotasyon yapılırken, savunma ve orta sahanın çekirdeği neredeyse hiç bozulmadı. Avrupa kapısına dayanan Göz-Göz, bu uyumlu yapısıyla dikkatleri üzerine çekti.
ÇEKİRDEĞİ BOZMAYACAK
Hafta sonunda deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı kritik karşılaşmada da Stoilov, yine aynı 9'lu omurgaya güvenecek. Sezonun ilk yarısında daha fazla rotasyon yapan Stoilov, özellikle Ocak ayından itibaren kadrosunda ciddi bir istikrar yakaladı. Bu sayede sarıkırmızılılar, hem savunma hem de orta saha anlamında rakiplerine karşı daha organize ve kompakt bir görüntü sergiledi. Göz-Göz'ün kalan maçlarında da bu çekirdeği bozmadan yoluna devam etmesi bekleniyor. Samsunspor maçıyla birlikte puan hedeflerini gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Stoilov'un "harika 9'lusu" ile Avrupa hayalini sürdürmek istiyor.
GÜRSEL AKSEL'DE RAKİP TANIMIYOR
Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve yalnızca 2 mağlubiyet alarak 31 puan topladı. İzmir temsilcisi, iç saha performansıyla ligin en başarılı ilk 5 takımı arasında yer almayı başardı. Göz-Göz, iç sahadaki iki yenilgisini ise sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor karşısında aldı.
24 GOL ATTI
İzmir temsilcisi, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı maçlarda taraftarına zaman zaman gol şöleni yaşattı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon iç sahada çıktığı 17 karşılaşmada rakip fileleri 24 kez havalandırarak hücumdaki etkili performansını ortaya koydu. İzmir temsilcisi, savunmada ise kalesinde gördüğü 14 gole engel olamadı. Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, özellikle savunma disipliniyle de ön plana çıktı. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynadığı 9 maçta rakiplerine gol şansı tanımadı.