Göztepe’nin sırrı istikrar

Lis, Allan Godoi, Heliton, Bokele, Arda Okan, Cherni, Miroshi , Dennis ve Juan'dan oluşan 9'lu, aynı anda 21 kez Göztepe'nin ilk 11'inde sahaya çıktı. Stoilov'un özellikle 3-4-1-2 dizilişinde vazgeçilmezleri haline gelen bu grup, takımın sezon boyunca en istikrarlı performansını sergilemesinde büyük rol oynadı. Sadece Juan'ın forvetindeki partneri ile 10 numara pozisyonunda yaşanan değişiklikler 2 bölgede istikrar sağlanmamasına sebep oldu. Olaitan'ın ayrılığının ardından gelen isimlerle bu iki mevkide rotasyon yapılırken, savunma ve orta sahanın çekirdeği neredeyse hiç bozulmadı. Avrupa kapısına dayanan Göz-Göz, bu uyumlu yapısıyla dikkatleri üzerine çekti.

ÇEKİRDEĞİ BOZMAYACAK

Hafta sonunda deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı kritik karşılaşmada da Stoilov, yine aynı 9'lu omurgaya güvenecek. Sezonun ilk yarısında daha fazla rotasyon yapan Stoilov, özellikle Ocak ayından itibaren kadrosunda ciddi bir istikrar yakaladı. Bu sayede sarıkırmızılılar, hem savunma hem de orta saha anlamında rakiplerine karşı daha organize ve kompakt bir görüntü sergiledi. Göz-Göz'ün kalan maçlarında da bu çekirdeği bozmadan yoluna devam etmesi bekleniyor. Samsunspor maçıyla birlikte puan hedeflerini gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Stoilov'un "harika 9'lusu" ile Avrupa hayalini sürdürmek istiyor.