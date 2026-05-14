Göztepe’de Mycael iddiası

Trendyol Süper Lig'de Avrupa hedefini sürdüren Göztepe, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarıkırmızılıların gündemine son olarak Brezilya ekibi Athletico Paranaense'nin genç file bekçisi Mycael geldi. 22 yaşındaki kalecinin, özellikle Mateusz Lis'in geleceğinin belirsizleşmesi sonrası listenin üst sıralarına yazıldığı öğrenildi. Bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Lis'e Avrupa'dan ve Süper Lig'den birçok kulübün ilgisi bulunurken, Göztepe yönetimi olası bir ayrılık ihtimaline karşı hazırlıklarını erkenden yapıyor. Brezilya futbolunun gelecek vadeden kalecileri arasında gösterilen Mycael'in de kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği belirtildi.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMINDA OYNADI

Genç eldivenin, Göztepe'yi Avrupa'ya açılmak adına doğru bir vitrin olarak gördüğü ifade edilirken, sarı-kırmızılı yönetimin oyuncunun şartlarını araştırmaya başladığı kaydedildi. Athletico Paranaense altyapısından yetişen Mycael, bugüne kadar Brezilya ekibinin formasını 62 resmi maçta giydi. Refleksleri, hava toplarındaki hakimiyeti ve ayağını etkili kullanmasıyla öne çıkan genç kaleci, Brezilya U20 ve U23 milli takımlarında da toplam 20 kez görev yaptı. Sözleşmesi Aralık 2028'e kadar devam eden Mycael'in güncel piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Göztepe'nin önümüzdeki günlerde oyuncu ve kulübüyle temaslarını hızlandırması bekleniyor.