Avrupa aşkına kader maçında

Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma yarışında son haftaya giren Göztepe, bugün sezonun kapanış maçında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak. Sezonun son maçına Avrupa hedefiyle çıkacak olan sarı-kırmızılı ekipte tüm gözler alınacak sonuca çevrildi. Göztepe'nin Samsunspor deplasmanından galibiyetle ayrılması durumunda İzmir temsilcisi ligi 5'inci sırada tamamlamayı garantileyecek. Bunun yanı sıra Göztepe'nin berabere kalması durumunda da Başakşehir'in de Gaziante FK deplasmanında puan kaybetmesi halinde sarı-kırmızılı ekip sezonu rakibinin önünde bitirecek.