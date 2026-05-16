Göztepe’de Oğuz iddiası

Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'nin, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı gündemine aldığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kiralama formülüyle kadroya katmak istediği, anlaşmaya satın alma opsiyonunun da eklenmesi için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.
Sarı-lacivertlilerde geleceği henüz netleşmeyen Oğuz Aydın'ın da düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye sıcak baktığı belirtiliyor. Kariyerinde yeniden çıkış yakalamayı hedefleyen tecrübeli oyuncunun, Göztepe'nin olası Avrupa kupaları hedefini de önemli bir fırsat olarak gördüğü ifade edildi. 2028 yılına kadar F.Bahçe ile sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri yaklaşık 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 38 maça çıkan Oğuz, bu karşılaşmaların 11'inde ilk 11'de görev aldı ve 3 asist yaptı.
BUCASPOR'DA PARLADI
Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çeken Oğuz Aydın, profesyonel kariyerine Bucaspor altyapısında başladı. Daha sonra Karacabey Belediyespor ve Alanyaspor formaları giyen oyuncu, Alanyaspor'daki performansıyla büyük kulüplerin radarına girmeyi başardı. Gösterdiği çıkışın ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz'un, kariyerindeki yeni adımıyla ilgili kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.
Yeni sezonda hem ligde üst sıraları hedefleyen hem de kadro kalitesini artırmak isteyen Göztepe'nin, genç ve potansiyelli oyunculara yönelmesi dikkat çekiyor. İzmir temsilcisinin Oğuz Aydın transferindeki gelişmeleri önümüzdeki günlerde hızlandırması bekleniyor.