Göztepe’de Oğuz iddiası

Sarı-lacivertlilerde geleceği henüz netleşmeyen Oğuz Aydın'ın da düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye sıcak baktığı belirtiliyor. Kariyerinde yeniden çıkış yakalamayı hedefleyen tecrübeli oyuncunun, Göztepe'nin olası Avrupa kupaları hedefini de önemli bir fırsat olarak gördüğü ifade edildi. 2028 yılına kadar F.Bahçe ile sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri yaklaşık 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 38 maça çıkan Oğuz, bu karşılaşmaların 11'inde ilk 11'de görev aldı ve 3 asist yaptı.