Hasret bitebilir

Başakşehir'in kaybetmesi halinde ise Göztepe'nin alacağı her sonuç, 5.'liğe yetecek. Göz-Göz, Türkiye Kupası finalinde oynanacak Konyaspor- Trabzonspor maçının sonucunu bekleyecek ve Trabzonspor'un kupayı alması halinde Avrupa kupalarına katılacak.

Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un şampiyon olması ve Göztepe'nin sezonu 5'inci sırada tamamlaması halinde sarı-kırmızılı ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerine katılma hakkı elde edecek. Böylece İzmir temsilcisi, 55 yıl aranın ardından yeniden Avrupa kupalarında boy göstermenin mutluluğunu yaşayacak.