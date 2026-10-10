Göztepe'de Stoilov’un Eyüp reçetesi

Milli ara sonrası pazartesi günü Eyüpspor karşısında oldukça kritik bir sınav verecek Süper Lig ekibi Göztepe, rakibinin savunma zaaflarını değerlendirmek istiyor.
Ligin ilk altı haftasında kalesinde 15 gol gören İstanbul temsilcisi, özellikle Çorum FK ve Fenerbahçe karşılaşmalarında savunmada ciddi sorunlar yaşadı. Teknik Direktör Stoilov, Süper Lig'in en çok kalesinde gol gören, milli ara öncesi Fenerbahçe'den 8 gol yiyen İstanbul ekibini milli arada analiz etti ve en çok kanatlarının aksadığını tespit etti. Milli ara boyunca sol kanat oyuncusu Richard Akonnor ve sağ bek Arda Okan'a özel görevler veren Stoilov, iki oyuncunun özellikle arka direk koşuları yapan forvetleri beslemesi yönünde talimat verdi.
ANALİZLERİ YAPTI
İzmir ekibinde hücum ikilisinde görev alması beklenen Juan Silva ve Janderson'un sık sık defansın arkasına sarkmasını isteyen deneyimli teknik adam, kanat oyuncularının bu noktada ofsayt taktiğine düşmeden forvetleri beslemesini öğütledi.
Özellikle Çorum sini FK ve Rizespor maçlarında Eyüpspor'un yakalandığı pozisyonları analiz eden sarı-kırmızılılar, rakibinin yumuşak karnı olan bölgelere yüklenerek sezonun ilk galibiyetini almak ve beyaz bir sayfa açmayı planlıyor.