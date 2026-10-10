Göztepe'de Stoilov’un Eyüp reçetesi

Ligin ilk altı haftasında kalesinde 15 gol gören İstanbul temsilcisi, özellikle Çorum FK ve Fenerbahçe karşılaşmalarında savunmada ciddi sorunlar yaşadı. Teknik Direktör Stoilov, Süper Lig'in en çok kalesinde gol gören, milli ara öncesi Fenerbahçe'den 8 gol yiyen İstanbul ekibini milli arada analiz etti ve en çok kanatlarının aksadığını tespit etti. Milli ara boyunca sol kanat oyuncusu Richard Akonnor ve sağ bek Arda Okan'a özel görevler veren Stoilov, iki oyuncunun özellikle arka direk koşuları yapan forvetleri beslemesi yönünde talimat verdi.