Gökdeniz sürprizi

Göztepe'de Eyüpspor maçı öncesi dikkat çeken gelişmelerden biri de Gökdeniz Bayrakdar'ın yeni görevi oldu. Teknik direktör Stanimir Stoilov, milli ara boyunca asıl mevkisi forvet olan deneyimli oyuncuyu sol kanatta denedi. Hazırlık maçlarında Gökdeniz'i bu bölgede değerlendiren Bulgar teknik adamın, Eyüpspor karşısında da sürpriz bir tercihe imza atabileceği konuşuluyor. Stoilov'un, sol bekte görev yapan Akonnor'u ilk 11'de dinlendirerek Gökdeniz'e başlangıç kadrosunda şans vermesi ihtimaller arasında yer alıyor. Deneyimli teknik adamın bu tercihi ilk düdükle birlikte yapmaması halinde de Gökdeniz'in ikinci yarıda mutlaka oyuna dahil edilmesi bekleniyor.