Stoilov’dan öz eleştiri

Trendyol Süper Lig 'de ilk 6 haftada galibiyet sevinci yaşayamayan Göztepe , Eyüpspor deplasmanında 4-0 kazanarak siftah yaptı. Juan Silva'nın golü ve Andre Henrique'nin hat-trick'iyle farklı galibiyete uzanan sarı-kırmızılılar, haftalar sonra üç puanla tanıştı. Ancak rakibin erken dakikalarda 10 kişi kaldığı mücadelede elde edilen farklı skor, sahadaki oyunun önüne geçemedi. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov da galibiyete rağmen takımının performansından memnun olmadığını açıkça dile getirdi.

'GALİBİYETTEN MUTLUYUM AMA...'

Stoilov, "Galibiyetten dolayı mutluyum ama genel anlamda sahada sergilediğimiz performanstan memnun olduğumu söyleyemem. Çok daha iyi maçlar oynamıştık. Son 2-3 yılda sergilediğimiz yüksek seviyeye Göztepe olarak en kısa zamanda geri dönmeliyiz. Galibiyetlere dönerek en iyi seviyeyi sahada sergilememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Sezon başından bu yana kazanamamanın futbolcular üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Bulgar teknik adam, "Sezon başından beri galip gelememiştik. Bu durum oyuncularımda baskı oluşturmuştu. Maça iyi ve baskılı başladık. Penaltı ve kırmızı kartın ardından işimiz biraz kolaylaştı diyebiliriz. İlk yarıda ikinci golü bulmak istedik ama bunu başaramadık. İkinci yarıda çok daha fazla pozisyon üretmeye başladık ve golleri bulduk. 10 kişiye karşı bile 4 gol bulmak kolay değil" dedi.