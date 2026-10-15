Göztepe’nin bitirim ikilisi

SÜPER Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini elde eden ve 6 puana yükselip düşme hattından kurtulan Göztepe'de forvetler şu ana kadar etkili bir performans ortaya koydu. Bu sezon savunmada büyük aksaklıklar yaşamasına rağmen attığı 15 golle ligin en skorer 6 takımından biri olan sarı-kırmızılılarda golcüler toplam 8 gole katkı koydu. Göztepe'nin sezon başında Rus ekibi CSKA Moskova'ya son anda satamadığı Brezilyalı forvet Juan Silva, Eyüpspor müsabakasında da fileleri havalandırıp gol sayısını 5'e çıkardı. Geçen sezon 32 maçta 11 gol atan Juan, bu sene ise 7 hafta sonunda 5 gole ulaştı. Göztepe'nin sezon başında Brezilya'nın Gremio takımından transfer ettiği Andre Henrique ise Eyüpspor'a patladı.