Göztepe zorlu deplasmanda güldü: Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Kocaelispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan deplasman maçında gülen taraf, sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılan sarı-kırmızılılar oldu.
GÖZTEPE İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI
Karşılaşmanın dengeli geçen ilk bölümlerinin ardından dakikalar 24'ü gösterdiğinde Göztepe öne geçti. Sol taraftan Rhaldney'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yükselen Juan'ın kafa vuruşunda, savunmada Show'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve konuk ekip skoru 1-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İKİNCİ YARIDA GOL SESLERİ
Mücadelenin ikinci devresinde de temposunu koruyan İzmir temsilcisi, 77. dakikada Miroshi'nin kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Ev sahibi Kocaelispor bu gole 82. dakikada Berkan Kutlu'nun penaltıdan attığı golle yanıt verse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Bu sonuçla Göztepe puanını 9'a çıkarırken, Kocaelispor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı ağırlayacak, Kocaelispor ise Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk olacak.