Göztepe zorlu deplasmanda güldü: Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Kocaelispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan deplasman maçında gülen taraf, sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılan sarı-kırmızılılar oldu.

GÖZTEPE İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmanın dengeli geçen ilk bölümlerinin ardından dakikalar 24'ü gösterdiğinde Göztepe öne geçti. Sol taraftan Rhaldney'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yükselen Juan'ın kafa vuruşunda, savunmada Show'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve konuk ekip skoru 1-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.