Kocaelispor-Göztepe | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de milli aranın ardından geçen hafta deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 yenip hem ilk galibiyetini alan hem de düşme hattından kurtulan Göztepe, Kocaelispor deplasmanında.

Göztepe'de sakatlığını atlatmasına rağmen Eyüpspor maçında riske edilmeyen Brezilyalı stoper Allan Godoi'nin Kocaelispor maçında ilk 11'de görev alması beklenmiyor.

İki takım arasında geçen sezon Süper Lig'de oynanan iki maç da berabere tamamlanmıştı.

Sezona kötü bir giriş yapıp ilk 6 maçta 3 yenilgi ve 3 beraberlik elde eden Göztepe, Eyüpspor galibiyetiyle 6 puana ulaştı. Kocaelispor ise oynadığı 7 karşılaşmada 4 kez kazandı.