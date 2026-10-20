Göztepe bayramı

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, hafta sonunu harika sonuçlarla geride bıraktı. Sarı-kırmızılılar; futbol, voleybol ve basketbolda elde ettiği galibiyetlerle camiasına çifte değil, üçlü bayram yaşattı.
Üç farklı branşta gelen zaferler, Göztepe'nin sportif başarısının yanı sıra taraftarının kulübe olan bağlılığını da bir kez daha gözler önüne serdi. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor'a konuk olan Göztepe, zorlu deplasmandan 2-1'lik galibiyetle döndü. Sarı-kırmızılı ekibe üç puanı getiren goller, 24. dakikada Show'un kendi kalesine attığı gol ve 77. dakikada Novatus Miroshi'den geldi. Ev sahibi ekibin 82. dakikada Berkan Kutlu ile bulduğu penaltı golü, Göztepe'nin galibiyetine engel olamadı. Eyüpspor karşısında aldığı galibiyetin ardından Kocaelispor'u da mağlup eden İzmir temsilcisi, ligde üst üste ikinci zaferini elde ederek çıkışını sürdürdü. Zorlu deplasmanda ortaya konulan mücadele ve alınan üç puan, takımın yükselen grafiği açısından önemli bir kazanım oldu.
DERBİNİN GALİBİ GÖZ-GÖZ OLDU
Göztepe'nin bir diğer sevinci voleyboldan geldi. Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayan Göztepe, rakibini set vermeden 3-0 mağlup etti. TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, 25-15, 25-20 ve 25-16'lık set sonuçlarıyla üstün bir performans sergiledi. Karşılaşmanın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan İzmir temsilcisi, hem hücumda hem de savunmada etkili bir görüntü çizdi. Rakibine set şansı tanımayan Göztepe, Ege derbisinden üç puanla ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini aldı. Bu sonuç, sarı-kırmızılı ekibe moral kazandırırken taraftarlarını da sevince boğdu.
BASKETTE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI
Sarı-kırmızılıların basketboldaki performansı da haftaya damga vurdu. Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Keçiören Belediyesi Bağlum'u konuk eden Göztepe Basketbol, parkeden 103-84'lük galibiyetle ayrıldı. Hücumdaki üretkenliği ve takım oyunuyla öne çıkan İzmir temsilcisi, taraftarına bol skorlu bir galibiyet armağan etti. Bu sonuçla sezonun beşinci galibiyetini elde eden Göztepe, bir maç eksiğine rağmen altı karşılaşmada beş galibiyet ve bir mağlubiyetlik performansa ulaştı. Sarıkırmızılı ekip, bu tabloyla lig sıralamasında ikinci basamağa yükseldi. Başantrenör Nehir Berk yönetiminde yoluna devam eden Göztepe, şampiyonluk hedefi doğrultusunda önemli bir galibiyete daha imza attı. Basketbol karşılaşmasında da taraftar desteği ön plana çıktı. Tribünlerden yükselen tezahüratlar, parkede mücadele eden oyunculara moral verirken Göztepe camiasının farklı branşlarda ortaya koyduğu birliktelik bir kez daha kendini gösterdi.
GÖZTEPE TEK YÜREK OLDU
Futbolda Kocaelispor deplasmanından çıkarılan üç puan, voleybolda Manisa BBSK karşısında alınan net galibiyet ve basketbolda gelen 103 sayılık zafer elde eden Göztepe, üç branşta üç galibiyetle tamamlayarak taraftarlarına unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. Sahadaki mücadele, tribünlerdeki coşku ve farklı branşlarda gelen başarılı sonuçlar, sarı-kırmızılı camiada bayram havası estirdi. Futbolda yükselişini sürdüren, voleybolda ilk galibiyetini alan ve basketbolda zirve yarışındaki iddiasını güçlendiren Göztepe, tek yürek olduğunda neler başarabileceğini bir kez daha gösterdi. İzmir'in köklü kulübü, üç branşta elde ettiği bu sonuçlarla taraftarlarına büyük gurur yaşatırken gözler şimdi önümüzdeki haftalarda gelecek yeni başarılara çevrildi.
ANLAMLI JEST
GÖZTEPE, Manisa BBSK karşılaşmasında İzmir İtfaiyesi, AFAD ve AKUT gönüllülerini ağırladı. Mücadele öncesinde İzmir İtfaiyesi tarafından gerçekleştirilen kurtarma tatbikatı, "Şehrimin Takımı" projesi kapsamında tribünlerde bulunan öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı. Karşılaşma öncesinde Göztepe Takım Menajeri Zeynep Seda Uslu ve İdari Menajer İremsu Balkır, İzmir İtfaiyesi, AFAD ve AKUT temsilcilerine çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şehrimizin kahramanları, iyi ki varsınız! Takımımız, bugün oynanan Manisa BBSK karşılaşmasında İzmir İtfaiyesi, AFAD ve AKUT gönüllülerini ağırladı. İyi ki varsınız, şehrimizin kahramanları!"