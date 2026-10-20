Göztepe bayramı

Üç farklı branşta gelen zaferler, Göztepe'nin sportif başarısının yanı sıra taraftarının kulübe olan bağlılığını da bir kez daha gözler önüne serdi. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor'a konuk olan Göztepe, zorlu deplasmandan 2-1'lik galibiyetle döndü. Sarı-kırmızılı ekibe üç puanı getiren goller, 24. dakikada Show'un kendi kalesine attığı gol ve 77. dakikada Novatus Miroshi'den geldi. Ev sahibi ekibin 82. dakikada Berkan Kutlu ile bulduğu penaltı golü, Göztepe'nin galibiyetine engel olamadı. Eyüpspor karşısında aldığı galibiyetin ardından Kocaelispor'u da mağlup eden İzmir temsilcisi, ligde üst üste ikinci zaferini elde ederek çıkışını sürdürdü. Zorlu deplasmanda ortaya konulan mücadele ve alınan üç puan, takımın yükselen grafiği açısından önemli bir kazanım oldu.

DERBİNİN GALİBİ GÖZ-GÖZ OLDU

Göztepe'nin bir diğer sevinci voleyboldan geldi. Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayan Göztepe, rakibini set vermeden 3-0 mağlup etti. TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, 25-15, 25-20 ve 25-16'lık set sonuçlarıyla üstün bir performans sergiledi. Karşılaşmanın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan İzmir temsilcisi, hem hücumda hem de savunmada etkili bir görüntü çizdi. Rakibine set şansı tanımayan Göztepe, Ege derbisinden üç puanla ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini aldı. Bu sonuç, sarı-kırmızılı ekibe moral kazandırırken taraftarlarını da sevince boğdu.