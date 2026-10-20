Stoilov takımdan memnun

GÖZTEPE'NİN teknik direktörü Stanimir Stoilov kariyerinde ilk kez Kocaelispor'a ve Kocaeli ekibini çalıştıran Selçuk İnan'a karşı galibiyet sevinci yaşadı. Çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirten Stanimir Stoilov uzun zaman sonra takımına övgüler yağdırdı. Çok iyi organize olduklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Öncelikle, bizim adımıza gerçekten çok önemli ve çok değerli bir galibiyetti. Bundan dolayı çok mutluyuz. Sahada çok iyi bir şekilde organize olduk. 90 dakika boyunca, oyuncula- rım takım halinde, yüksek bir hırs ve enerjiyle sahada oynadılar, bunu 90 dakika boyunca sürdürdüler. Biz takım olarak, şu anda yavaş yavaş gerçek performansımıza, o yüksek sergilediğimiz performansa ulaşmaya başladık. Aynı zamanda saha zemini iyi değildi. İki takımın da iyi bir oyun sergilemesini engelledi" şeklinde konuştu.