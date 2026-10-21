Haberler Göztepe Göztepe'de Stoilov'un planı tuttu: Üst üste 2 galibiyet Göztepe'de Stoilov'un planı tuttu: Üst üste 2 galibiyet Göztepe, milli ara dönüşünde üst üste deplasman galibiyetleriyle çıkışa geçti. Eyüpspor'u 4-0, Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Stanimir Stoilov'un güçlenerek dönecekleri yönündeki sözleri gerçeğe dönüştü. DHA









Süper Lig'de ilk 6 haftada galibiyete hasret kalan Göztepe, milli ara sonrası iki deplasman maçını kazanarak yeniden ayağa kalktı. Eyüpspor ve Kocaelispor engellerini aşan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Stanimir Stoilov, milli ara dönüşü için yaptığı çıkış açıklamalarıyla haklı çıktı.

Özellikle sakat oyuncuların dönüşünü beklediklerini o dönem ifade eden Bulgar çalıştırıcı, "Sakat futbolcularımızın dönüşüyle eskisi gibi daha güçlü bir takım olacağız. Savunmada eksiklerimiz bizi olumsuz etkiledi. Futbolcularımızın takıma dahil olmasıyla yeniden çıkışa geçeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Verilen 22 günlük milli arada Göztepe'de sakat oyunculardan Gambiyalı stoper Sonko Sundberg ve Tanzanyalı orta saha Novatus Miroshi takıma dahil oldu.