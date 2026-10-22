Göztepe’de Stoilov haklı çıktı

Süper Lig'de milli aranın ardından üst üste deplasmanlarda Eyüpspor'u 4-0, Kocaelispor'u da 2-1 yenerek patlama yapan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov en çok rahatlayan isim oldu. İlk 6 haftada 3 yenilgi ve 3 beraberlik alarak düşme hattına giren sarı-kırmızılılarda stresli zamanlar geçiren tecrübeli teknik adam, söylediklerinde ise haklı çıktı. Son olarak 6'ncı haftada evinde Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalıp taraftarının protestosuna maruz kalan Göztepe'de Stanimir Stoilov maç sonunda, milli ara dönüşünde çok daha güçleneceklerini ve galibiyetler alacaklarını ifade etti.

RİZE MAÇININ ARDINDAN

Özellikle sakat oyuncuların dönüşünü beklediklerini o dönem ifade eden Bulgar çalıştırıcı, "Sakat futbolcularımızın dönüşüyle eskisi gibi daha güçlü bir takım olacağız. Savunmada eksiklerimiz bizi olumsuz etkiledi. Futbolcularımızın takıma dahil olmasıyla yeniden çıkışa geçeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Verilen 22 günlük milli arada Göztepe'de sakat oyunculardan Gambiyalı stoper Sonko Sundberg ve Tanzanyalı orta saha Novatus Miroshi takıma dahil oldu.