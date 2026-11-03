Göztepe’den gövde gösterisi

İZMİR'İN köklü spor kulüplerinden Göztepe, farklı branşlarda ortaya koyduğu başarılı performansla adeta fırtına gibi esiyor. Futbol, basketbol ve voleybolda üst üste galibiyetler elde eden sarı-kırmızılılar, son üç haftalık süreçte oynadığı 9 müsabakadan da zaferle ayrıldı. Üç branşta da yakalanan galibiyet serisi, kulübün sportif anlamda yükselen grafiğini gözler önüne serdi. Futbolda Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Göz-Göz, çıkışını kritik karşılaşmalarla sürdürdü. İzmir temsilcisi, önce deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Ardından Gürsel Aksel Stadı'nda Çorum FK'yı 2-0'lık skorla geçen sarı-kırmızılılar, serisini Kadıköy'de taçlandırdı. Fenerbahçe deplasmanında ortaya koyduğu etkili futbolla rakibini 2-1 mağlup eden Göztepe, hem üst üste üçüncü galibiyetini aldı hem de güçlü rakibi karşısında önemli bir başarı elde etti.



PARKEDE DE DOLUDİZGİN

BASKETBOLDA da Göztepe Isonem, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde başarılı sonuçlara imza attı. Keçiören Bağlum karşısında aldığı galibiyetle seriye başlayan İzmir ekibi, Konya BBSK deplasmanında 90-88 kazanarak çıkışını devam ettirdi. Sarı-kırmızılılar, son olarak Final Spor'u Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde 87-82 mağlup etti. Karşılaşmada özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu etkili hücum performansıyla dikkat çeken Göztepe, parkeden galibiyetle ayrılarak basketbolda da üçte üç yaptı. Voleybolda ise Göztepe Yuppo, Sultanlar Ligi'nde yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti. Manisa BŞB. karşısında 3-0'lık net bir galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, ardından Beşiktaş deplasmanında 3-1 kazanarak serisini sürdürdü. İzmir temsilcisi, son olarak Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. İlk seti kaybetmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Göztepe, ortaya koyduğu performansla önemli bir geri dönüşe imza attı.