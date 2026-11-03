İzmir’in Sultanları salonda pes etmedi

HAFTA sonu İzmir takımlarının Sultanlar Ligi'nde oynadığı maçlarda müthiş geri dönüşler yaşandı. Aras Kargo Spor Kulübü ve Göztepe rakipleri karşısında geri düşmesine rağmen pes etmeyip mücadelelerden galip eldi. Aras'ın aldığı zafer ise bir kat daha önemliydi. Kırmızı- beyazlılar, Bursa deplasmananda Nilüfer Belediyesi Eker karşısında setlerde 2-0 dezavantajlı duruma düşmesine karşın mücadeleyi bırakmadı.Maçı 2-2'ye getirip tie-break setine taşıyan Aras, son seti de 15-10 alarak unutulmaz bir zafere imza attı. Göz-Göz ise evinde konuk ettiği Kuzeyboru karşısında birinci seti 25-20 kaybetti ancak sonraki 3 setten galip ayrılık son 3 maçını da kazanarak harika bir seriye imza atmış oldu. Ege takımları içinde tek hafta sonunda tek kayıp yaşayan zorlu Eczacıbaşı deplasmanından 3-0 mağlup ayrılan Manisa Büyükşehir Belediyespor oldu.