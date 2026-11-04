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Göz-Göz’ün golcüleri coştu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Göz-Göz’ün golcüleri coştu

MİLLİ ara sonrası 4'te 4 yaparak çıkışa geçen Göztepe'de golcüler de şaha kalktı. Juan, Andre Henrique ve Armstrong, galibiyet serisinde attıkları gollerle takıma hayat verdi. Sezon başında CSKA Moskova'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Juan, Eyüpspor ve Çorum FK maçlarında ağları sarsarak seriye 2 golle katkı sağladı. İlk 6 haftayı sessiz geçiren Andre Henrique ise milli ara sonrası patlama yaptı. Eyüpspor karşısında hat-trick yapan Brezilyalı, Fenerbahçe deplasmanında da golünü attı. Armstrong da Kadıköy'de sonradan oyuna girip 76'ncı dakikada fileleri havalandırarak çıkışa geçti. Bu sezon 21 gol atan Göztepe'de Juan 6, Henrique 4, Armstrong 2 kez skor üretti. Janderson ise henüz golle tanışamazken 2 asist yaptı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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