Yönetim inandı Stoilov başardı

Trendyol Süper Lig'de son 4 maçını kazanarak müthiş bir çıkış yakalayan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov fırtınası esiyor. Sarı-kırmızılı ekibin başına 2023-2024 sezonunda Radomir Kokovic'in ardından geçen Bulgar teknik adam, İzmir temsilcisini adeta küllerinden yeniden doğurdu. Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan, son iki sezonda Avrupa kupalarının kapısından döndüren Stoilov, bu sezon yaşanan kötü başlangıca rağmen yönetimin kendisine duyduğu güvenin karşılığını vermeye başladı.





GÖZTEPE'Yİ AYAĞA KALDIRDI

12 Kasım 2023 tarihinde Kokovic yönetimindeki Göztepe'nin Erzurumspor FK'ya 3-2 mağlup olması, sarı-kırmızılı ekipte değişimin habercisi oldu. Üst üste alınan yenilgilerin ardından Radomir Kokovic ile yollarını ayıran yönetim, 22 Kasım'da Stanimir Stoilov'u göreve getirdi. Bulgar teknik adam, kısa sürede takımın oyun anlayışını değiştirerek Göztepe'yi yeniden ayağa kaldırdı. Stoilov yönetiminde 2023-2024 sezonunda Süper Lig'e yükselen Göztepe, 2024- 2025 ve 2025-2026 sezonlarında Avrupa hedefiyle mücadele etti. Avrupa kupalarına katılma şansını kıl payı kaçıran İzmir ekibinde Bulgar çalıştırıcı, yalnızca elde ettiği sonuçlarla değil, oyun felsefesiyle de ön plana çıktı. Sahaya yansıttığı mücadeleci futbol, yüksek tempo ve agresif oyun anlayışıyla taraftarın sevgisini kazanan Stoilov, her maçın ardından oyuncularından daha fazla gelişim talep etmesiyle de dikkat çekti.