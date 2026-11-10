Göztepe’ye sambacı stoper

TRENDYOL Süper Lig'de son olarak sahasında Başakşehir 'e mağlup olarak milli araya giren Göztepe'de devre arası transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılıların, Brezilya ekiplerinden Athletico Paranaensede kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki stoper Dantas'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Genç savunmacının sözleşme durumunun İzmir temsilcisinin transfer planlamasın- da önemli bir etken olabileceği iddia edildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Süper Lig'de başarılı bir grafik ortaya koymayı hedefleyen Göztepe'nin, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçtiği belirtildi. Özellikle savunma hattına takviye yapmayı lendirmek planlayan sarı-kırmızılıların, genç ve potansiyelli oyuncular üzerinde durmaya devam ettiği ifade edildi. Bu doğrultuda Athletico Paranaense'de görev yapan Dantas'ın Göztepe'nin transfer listesine girdiği iddia edildi. 22 yaşındaki Brezilyalı stoperin fiziksel özellikleri ve gelişime açık yapısıyla İzmir di. ekibinin dikkatini çektiği öne sürüldü.

PAULISTA LİGİ'NDE DİKKAT ÇEKTİ

22 yaşındaki oyuncu fiziksel özellikleriyle hava toplarında etkili bir profil çiziyor. Sambacı oyuncu, 2026 yılında Novorizontino formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Brezilyalı savunmacının Campeonato Paulista'da sergilediği başarılı futbolun ardından turnuvanın en iyi 11'ine

seçildiği belirtildi. Novorizontino'daki performansıyla öne çıkan genç oyuncu, daha sonra Athletico Paranaense kadrosuna katıldı. Savunmada fiziksel gücü ve pozisyon bilgisiyle dikkat çeken Dantas'ın, Göztepe'nin transfer hedefleri arasında yer aldığı ileri sürüldü. Brezilyalı futbolcunun Athletico Paranaense'deki kiralık sözleşmesinin aralık ayında sona erecek olması transfer iddiasını daha da dikkat çekici hale getirdi. Ancak Brezilya ekibinin genç oyuncunun bonservisini alarak kadrosunda tutmayı planladığı da öne sürüldü. Göztepe'nin Dantas transferi için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, sarı-kırmızılı yönetimin devre arası transfer döneminde savunma hattına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Genç stoperin İzmir ekibine transfer olup olmayacağı ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.