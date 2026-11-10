İzmir temsilcisinin içi dışı farklı

GÖZTEPE bu sezon iç sahada adeta puanları saçtı. Gürsel Aksel Stadı'nda 5 maça çıkan sarı-kırmızılılar, yalnızca 1 galibiyet alırken 3 yenilgi ve 1 beraberlikle toplam 11 puan kaybetti. Göz-Göz, Gençlerbirliği'ne 1-0, Gaziantep FK'ya 4-2 mağlup olurken Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. İzmir ekibi, evinmağlup deki ilk galibiyetini 9'uncu haftada Çorum FK'yı 2-0 yenerek elde etti. Başakşehir karşılaşmasına kadar 4'te 4 yaparak büyük moral yakalayan Göztepe, Juan'ın golüyle öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup oldu. Milli araya yenilgiyle giren sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise başarılı bir grafik çizdi. Dış sahada 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 12 puan toplayan Göz-Göz; Eyüpspor'u 4-0, Kocaelispor ve Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Samsunspor ve Alanyaspor'la berabere kalan İzmir temsilcisi, tek yenilgisini Galatasaray'dan aldı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, iç sahada yaşanan puan kayıplarının ve yenilen gollerin kabul edilebilir olmadığını ifade etti.