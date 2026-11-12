Göztepe verilerde zirvede

SÜPER Lig 'de geride kalan 11 haftada inişli- çıkışlı bir performans gösteren Göztepe , istatistiklerde birçok rakibini geride bıraktı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 8 farklı parametrede ligin zirvesine yerleşti. Göz-Göz, rakip fileleri penaltıdan en fazla havalandıran (5 penaltı) takım oldu. Maç başına 6.6 isabetli orta yapan Göz-Göz, yüzde 33'lük başarı oranıyla isabetli orta yüzdesinde de zirvede bulunuyor. Bireysel beceri ve adam eksiltme konusunda da etkili olan İzmir ekibi, maç başına 9.7 başarılı top sürme ortalamasıyla bu alanda da rakiplerine üstünlük sağladı.

11 PAS ARASI YAPTI

LİGDE en fazla faul yapan (179) takım olan sarı-kırmızılılar, rakiplerine kolay alan bırakmayan oyun anlayışını istatistiklere de yansıttı. Maç başına 11 pas arası yapan İzmir temsilcisi, savunmada top kazanma konusunda da zirvede yer aldı. İkili mücadelelerde maç başına 54.8, hava topu kazanma mücadelelerinde ise maç başı 23 ortalama yakalayan Göz-Göz, fiziksel mücadelede de Süper Lig'in en iddialı ekiplerinden biri olduğunu gösterdi. Göz-Göz, sezonun kalan bölümünde de bu istatistiksel üstünlüğünü puan tablosuna daha güçlü şekilde yansıtmayı hedefliyor.