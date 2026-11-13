Göztepe’de herkes golcü

Trendyol Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Göztepe'de gol yükünü tek bir oyuncu çekmiyor. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 11 haftada hücumdaki üretkenliğini farklı oyuncularının skor katkısıyla ortaya koydu. İzmir temsilcisinde savunmadan orta sahaya, kanatlardan santrfor bölgesine kadar birçok futbolcu gol sevinci yaşarken, Göztepe bu süreçte rakip fileleri toplam 22 kez havalandırdı. Takımın gol yükünü 7 golle Juan sırtlarken, André Henrique de 4 golle Brezilyalı futbolcuyu takip etti.
9 İSİMDEN KATKI ALDI
İki hücum oyuncusu, sarı-kırmızılıların skor üretiminde önemli rol oynadı. Orta saha oyuncularından Efkan Bekiroğlu ve savunma-orta saha hattında görev yapan Novatus Miroshi ikişer golle takımlarına katkı sağladı. Hücum hattında görev yapan Armstrong da 2 golle skor tabelasına adını yazdırdı. Göztepe'de gol sevinci yaşayan diğer isimler ise birer golle Arda Okan, Rhaldney, Antunes ve Matos oldu. Sarı-kırmızılı ekipte 9 futbolcu toplam 21 gol kaydederken, kalan 1 gol ise rakip takım oyuncusunun kendi kalesine attığı golle geldi. 18 Ekim 2026 tarihinde oynanan Kocaelispor-Göztepe karşılaşmasında Kocaelisporlu Show'un kendi kalesine gönderdiği top da İzmir ekibinin gol hanesine yazılmıştı.