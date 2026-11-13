Göztepe’de herkes golcü

Trendyol Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Göztepe'de gol yükünü tek bir oyuncu çekmiyor. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 11 haftada hücumdaki üretkenliğini farklı oyuncularının skor katkısıyla ortaya koydu. İzmir temsilcisinde savunmadan orta sahaya, kanatlardan santrfor bölgesine kadar birçok futbolcu gol sevinci yaşarken, Göztepe bu süreçte rakip fileleri toplam 22 kez havalandırdı. Takımın gol yükünü 7 golle Juan sırtlarken, André Henrique de 4 golle Brezilyalı futbolcuyu takip etti.