Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'yi milli aranın ardından oldukça zorlu bir fikstür bekliyor. İlk devrenin tamamlanmasına sayılı haftalar kala sarıkırmızılı ekip, kalan 6 karşılaşmada alacağı sonuçlarla ligdeki konumunu belirleyecek. İzmir temsilcisi, bu süreçte 3 kez deplasmanda, 3 kez de taraftarı önünde sahaya çıkacak. Birbirinden güçlü rakiplerle karşılaşacak olan Göz-Göz, ilk yarıyı üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor. Milli aranın ardından ilk sınavını deplasmanda Erzurumspor FK karşısında verecek olan Göztepe, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak zorlu periyoda iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
İÇ SAHADA TRABZONSPOR
Erzurum deplasmanının ardından Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'u ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle önemli bir galibiyete imza atmayı amaçlıyor. Trabzonspor karşılaşmasının ardından yeniden deplasmana çıkacak olan Göz-Göz, Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. İstanbul temsilcisi karşısında puan mücadelesi verecek olan İzmir ekibi, bu maçın ardından ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, iç sahada oynayacağı bu karşılaşmayı kazanarak avantaj yakalamak istiyor. Göztepe'nin zorlu fikstürü bununla da sınırlı kalmayacak.
ÜÇ İÇERDE ÜÇ DIŞARDA
Konyaspor mücadelesinin ardından Diyarbakır deplasmanında Amed SK ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılı ekip, ilk devrenin son haftasında ise Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak. Özellikle Beşiktaş karşılaşması, ilk yarının kapanış mücadelesi olması nedeniyle büyük önem taşıyacak. Erzurumspor FK, Trabzonspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Amed SK ve Beşiktaş ile karşılaşacak olan Göztepe, kalan 6 maçta toplam 18 puan için mücadele edecek. Üç iç saha ve üç deplasman karşılaşmasından mümkün olan en yüksek puanı çıkarmayı hedefleyen İzmir temsilcisi, özellikle doğrudan rakipleri karşısında kayıp yaşamak istemiyor.
SARI-KIRMIZILILAR KAÇANA YANIYOR
Göztepe, geçmişte transfer gündemine aldığı ancak kadrosuna katamadığı bir futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı yönetimin geçtiğimiz sezonun başında Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2. Ligi'nde forma giyen Jules Ahoka'yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. İzmir temsilcisinin genç futbolcuyu 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmaya hazırlandığı ancak transferin çeşitli nedenlerle gerçekleşmediği öğrenildi. Göztepe'nin o dönem düşük maliyetle kadrosuna katmayı planladığı Ahoka'nın bugün geldiği nokta ise dikkat çekiyor. Genç futbolcu için günümüzde 30-40 milyon Euro seviyelerinde bonservis bedellerinin konuşulması, sarı-kırmızılıların kaçırdığı fırsatı yeniden gündeme taşıdı.