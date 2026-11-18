Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'yi milli aranın ardından oldukça zorlu bir fikstür bekliyor. İlk devrenin tamamlanmasına sayılı haftalar kala sarıkırmızılı ekip, kalan 6 karşılaşmada alacağı sonuçlarla ligdeki konumunu belirleyecek. İzmir temsilcisi, bu süreçte 3 kez deplasmanda, 3 kez de taraftarı önünde sahaya çıkacak. Birbirinden güçlü rakiplerle karşılaşacak olan Göz-Göz, ilk yarıyı üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor. Milli aranın ardından ilk sınavını deplasmanda Erzurumspor FK karşısında verecek olan Göztepe, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak zorlu periyoda iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

İÇ SAHADA TRABZONSPOR

Erzurum deplasmanının ardından Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'u ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle önemli bir galibiyete imza atmayı amaçlıyor. Trabzonspor karşılaşmasının ardından yeniden deplasmana çıkacak olan Göz-Göz, Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. İstanbul temsilcisi karşısında puan mücadelesi verecek olan İzmir ekibi, bu maçın ardından ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, iç sahada oynayacağı bu karşılaşmayı kazanarak avantaj yakalamak istiyor. Göztepe'nin zorlu fikstürü bununla da sınırlı kalmayacak.