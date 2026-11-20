Göztepe'de ara transfer dönemi öncesinde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan yıldız futbolcularına gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Arda Okan Kurutulan'ın ardından Göztepe'nin bir diğer önemli ismi Novatus Miroshi de transfer piyasasının gözdesi haline geldi. Tanzanyalı futbolcuyla Türkiye'den Trabzonspor'un, Almanya'dan ise Freiburg ve Schalke'nin ilgilendiği öğrenildi. Üç kulübün de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, Miroshi'nin geleceği ara transfer döneminin dikkat çeken konularından biri olmaya aday.
7 MİLYON EURO İSTİYOR
Göztepe yönetiminin 23 yaşındaki futbolcunun olası transferinden en az 7 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılıların oyuncunun değerinin altında gelecek tekliflere sıcak bakmadığı belirtilirken, Trabzonspor'un transferi oyuncu artı para formülüyle sonuçlandırmak istediği öne sürüldü. Bordo-mavili ekibin bu hamlesi karşısında Göztepe yönetiminin nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.
ALMANYA'YA SICAK BAKIYOR
Transferde kulüplerin ilgisi kadar Miroshi'nin tercihi de önem taşıyor. Tanzanyalı futbolcunun kariyerine Almanya'da devam etmeye daha sıcak baktığı öğrenildi. Freiburg ve Schalke'nin ilgisi bu nedenle transfer yarışında öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Göztepe'nin oyuncuyu takımda tutma ihtimali de masada bulunurken, gelecek tekliflerin ekonomik şartları belirleyici olacak. Sarı-kırmızılı yönetimin en az 7 milyon Euro beklentisi ve Miroshi'nin Almanya tercihi, ara transfer döneminde yaşanacak gelişmelerin seyrini belirleyecek.
SÜPER İKİLİ
GÖZTEPE'NİN Brezilyalı futbolcuları Juan ve Andre Henrique, attıkları gollerle takımlarına önemli katkı sağladı. Juan 7, Andre Henrique ise 4 gol kaydederken, iki oyuncu sarı-kırmızılıların ligde attığı 22 golün yarısına imza attı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon geride kalan 11 haftada hücumdaki etkili performansıyla dikkat çekti. İzmir ekibi, sadece 1-0 mağlup olduğu Gençlerbirliği karşılaşmasında gol sevinci yaşayamazken, diğer 10 müsabakada rakip fileleri havalandırmayı başardı.
22 GOLÜN YARISINI ATTILAR
BAŞAKŞEHİR'E 1, Samsunspor'a 3 ve Eyüpspor'a 4 gol atan sarı-kırmızılılar, diğer müsabakalarda ise Galatasaray, Gaziantep FK, Alanyaspor, Rizespor, Kocaelispor, Çorum FK ve Fenerbahçe karşısında 2'şer gol kaydetti. İzmir ekibinin gol yükünü ise Brezilyalı oyuncuları Juan ve Andre Henrique çekti. Juan 7, Andre Henrique ise 4 kez rakip fileleri havalandırarak takımın attığı 22 golün yarısına imza attı.
SONKO MÜJDESİ
SÜPER Lig'de milli aranın ardından pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de stoper Sonko Sundberg tamamen iyileşti. İstanbul Başakşehir maçında forma giyemeyen Gambiyalı oyuncunun milli arada tedavisi tamamlandı. Takımla çalışmalara başlayan Sonko'nun Erzurumspor FK maçında oynayabileceği ifade edildi. Göztepe'de Sonko'nun yanı sıra sağ bek Ogün Bayrak da takıma döndü. Uzun süredir Ümraniyespor tedavi gören deneyimli futbolcu, Ümraniyestedavi deneyimpor ile oynanan özel maçta görev almıştı. Bu sezon savunmada yaşanan ağır sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı süreçler geçiren teknik direktör Stanimir Stoilov, iki oyuncunun gelmesiyle rahat nefes aldı.