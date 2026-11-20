Göztepe'de ara transfer dönemi öncesinde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan yıldız futbolcularına gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Arda Okan Kurutulan'ın ardından Göztepe'nin bir diğer önemli ismi Novatus Miroshi de transfer piyasasının gözdesi haline geldi. Tanzanyalı futbolcuyla Türkiye'den Trabzonspor'un, Almanya'dan ise Freiburg ve Schalke'nin ilgilendiği öğrenildi. Üç kulübün de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, Miroshi'nin geleceği ara transfer döneminin dikkat çeken konularından biri olmaya aday.

7 MİLYON EURO İSTİYOR

Göztepe yönetiminin 23 yaşındaki futbolcunun olası transferinden en az 7 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılıların oyuncunun değerinin altında gelecek tekliflere sıcak bakmadığı belirtilirken, Trabzonspor'un transferi oyuncu artı para formülüyle sonuçlandırmak istediği öne sürüldü. Bordo-mavili ekibin bu hamlesi karşısında Göztepe yönetiminin nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

ALMANYA'YA SICAK BAKIYOR

Transferde kulüplerin ilgisi kadar Miroshi'nin tercihi de önem taşıyor. Tanzanyalı futbolcunun kariyerine Almanya'da devam etmeye daha sıcak baktığı öğrenildi. Freiburg ve Schalke'nin ilgisi bu nedenle transfer yarışında öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Göztepe'nin oyuncuyu takımda tutma ihtimali de masada bulunurken, gelecek tekliflerin ekonomik şartları belirleyici olacak. Sarı-kırmızılı yönetimin en az 7 milyon Euro beklentisi ve Miroshi'nin Almanya tercihi, ara transfer döneminde yaşanacak gelişmelerin seyrini belirleyecek.