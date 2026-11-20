Haberler Göztepe Hedefi olimpiyat Hedefi olimpiyat Voleybola başlama hikayesinden kariyer hedeflerine, sarı-kırmızılı kulübe transfer sürecinden takımın atmosferine kadar bircok konuda samimi ifadeler kullanan genc oyuncu, en büyük hayalinin A Milli Takım formasıyla olimpiyatlarda mücadele etmek olduğunu söyledi HABER MERKEZİ









GÖZTEPE Voleybol'un başarılı orta oyuncusu Zeynep Sude Demirel, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Voleybola başlama hikayesinden kariyer hedeflerine, sarı-kırmızılı kulübe transfer sürecinden takımın atmosferine kadar birçok konuda samimi ifadeler kullanan genç oyuncu, en büyük hayalinin A Milli Takım formasıyla olimpiyatlarda mücadele etmek olduğunu söyledi. VOLEYBOLLA TANIŞMASI TESADÜF

VOLEYBOLA başlama hikayesinin bir tesadüfle şekillendiğini anlatan Zeynep Sude Demirel, çocukluk yıllarında yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Babamın arkadaşı voleybol antrenörüydü. Bir gün babamla yürürken yolda karşılaştık. Boyum dikkatini çekmişti çünkü yaşıtlarımdan her zaman bir kafa uzun bir çocuktum. Bir spora başlamamı, hatta voleybol oynamamı önerdi. Başlangıçta istemedim. Yüzmeyi denedim ancak bir süre sonra onu da bırakmak istedim. Ailem, sporcu olacağıma inandıkları için istediğim branşı seçmemi söyledi. Ben de voleybolu tercih ettim. Bir yıl Derince Belediyespor'da oynadıktan sonra VakıfBank Spor Kulübü'ne transfer oldum. Böylece voleybol serüvenim başlamış oldu." HEDEFİ İLK 4 VE OLİMPİYATLAR

KARİYERİNDEKİ hedeflerini de paylaşan başarılı orta oyuncu, gelişiminde forma giydiği takımların önemli rol oynadığını vurguladı. Demirel, "Hedefim tabii ki ilk 4 takım arasında yer almak. Bunun için çalışıyorum. Bugüne kadar oynayarak gelişebileceğim takımları tercih ettim. Genç yaşta forma giyip tecrübe kazanmanın önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Gelmek istediğim son nokta ise A Milli Takım formasıyla olimpiyatlara katılmak. Eminim her sporcu bunun hayalini kuruyordur" ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE TEKLİFİ MUTLU ETTİ

GÖZTEPE'DEN teklif aldığı dönemde büyük mutluluk yaşadığını belirten Zeynep Sude Demirel, sarı-kırmızılı kulübü tercih etmesinde camianın atmosferinin ve taraftarların etkili olduğunu dile getirdi. Demirel, "Göztepe gibi köklü ve büyük bir camiadan teklif almak beni çok mutlu etti. Atmosferi ve taraftarları çok güzel bir kulüp. Bana her zaman çok samimi geliyorlardı. Ayrıca Radoslav Arsov ile çalışmanın nasıl olacağını merak ediyordum. Bu da teklife olumlu bakmamı sağladı" ifadelerini kullandı. TARAFTARIMIZ ÇOK ÖZEL

GÖZTEPE gibi büyük bir camiada forma giymenin beraberinde sorumluluk getirdiğini belirten Demirel, taraftar desteğine dikkat çekti. Başarılı voleybolcu, "Böyle bir camiada oynamak tabii ki ekstra sorumluluk yüklüyor. mak Çünkü taraftarımız çok özel ve bizi her anlamda destekliyor. İşler yor. iyi gittiğinde de kötü gittiğinde de desteklerini hissediyoruz. Biz de onların bu desteğinin karşılığını en iyi şekilde vermek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.