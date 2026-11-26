Göztepe'nin toplamda 17 farklı branşta yürüttüğü faaliyetler kapsamında binlerce sporcu, sarı-kırmızılı formayla başarı elde etmek için ter döküyor. Gürsel Aksel'in en dikkat çekici özelliklerinden biri ise stadın alt bölümünde bulunan yüzme havuzu. Binlerce taraftarın futbol karşılaşmalarını izlediği tribünlerin altında, çocukların yüzme eğitimi aldığı bir havuz bulunuyor. Böylece Gürsel Aksel, yalnızca futbolseverlerin değil, yüzme sporuyla ilgilenen çocukların da buluşma noktası oluyor.

"SADECE FUTBOL DEĞİL"

GÖZTEPE Olimpik Branşlar Sportif Direktörü Deniz Durmaz, Yeni Asır'a yaptığı açıklamalarda kulübün gelecek hedeflerini anlattı. Göztepe'nin yalnızca futboldan ibaret olmadığını vurgulayan Durmaz, "Göztepe'yi sadece futboldan ibaret zannedenler var ama aslında olay bambaşka. Burası binlerce sporcunun antrenman yaptığı bir tesis. Buraya gelen sporcular, geleceğin yıldızları olmak için mücadele ediyor. Başkanımız Mehmet Sepil ise bu çalışmalara önderlik ediyor. Göztepe her branşta başarılı olmak için elinden geleni yapıyor" dedi. Kulübün olimpik branşlardaki hedeflerine de değinen Durmaz, olimpiyatlara daha fazla sporcu göndermek istediklerini belirterek, "Sürekli nasıl gelişebiliriz ve kendimizi nasıl geliştirebiliriz diye düşünüyor ve çalışıyoruz.