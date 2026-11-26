İZMİR'İN en köklü ve en başarılı spor kulüplerinden Göztepe, yalnızca futboldaki başarılarıyla değil, farklı branşlarda yürüttüğü çalışmalarla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılıların Süper Lig maçlarında rakiplerine zor anlar yaşattığı Gürsel Aksel Stadyumu, ilk bakışta yalnızca bir futbol mabedi gibi görünse de bünyesinde çok daha fazlasını barındırıyor. Stadın alt katında yüzme havuzu bulunurken cimnastikten satranca, okçuluktan judoya kadar birçok branşta sporcular geleceğe hazırlanıyor. 17 farklı branşta binlerce sporcu, bu tesislerde geleceğin yıldızları olmak için mücadele ediyor.
Trendyol Süper Lig'de Göztepe'nin iç saha karşılaşmalarını oynadığı Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'in en önemli spor merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Modern mimarisi, tribün atmosferi ve 23 bin 376 kişilik kapasitesiyle dikkat çeken stat, futbol karşılaşmalarının dışında da yoğun bir hareketliliğe sahne oluyor. Dışarıdan bakıldığında yalnızca iki haftada bir futbol heyecanının yaşandığı bir tesis olarak görünen Gürsel Aksel, aslında çok branşlı bir spor merkezi olarak faaliyet gösteriyor.
ZEMİNDE FARKLI DÜNYA
GÖZTEPE, futbol faaliyetlerinin yanı sıra farklı branşlarda da sporcu yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle stadın alt bölümlerinde oluşturulan spor alanları, bu yapılanmanın en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Futbol maçlarının oynandığı zeminin hemen altında çocuklar ve gençler farklı branşlarda antrenman yaparak geleceğe hazırlanıyor. Cimnastik, masa tenisi, satranç, okçuluk, tekvando, judo, bale ve eskrim gibi branşlarda sporcular çalışmalarını sürdürürken tesis, gün boyunca farklı yaş gruplarından yüzlerce sporcuyu ağırlıyor.
Göztepe'nin toplamda 17 farklı branşta yürüttüğü faaliyetler kapsamında binlerce sporcu, sarı-kırmızılı formayla başarı elde etmek için ter döküyor. Gürsel Aksel'in en dikkat çekici özelliklerinden biri ise stadın alt bölümünde bulunan yüzme havuzu. Binlerce taraftarın futbol karşılaşmalarını izlediği tribünlerin altında, çocukların yüzme eğitimi aldığı bir havuz bulunuyor. Böylece Gürsel Aksel, yalnızca futbolseverlerin değil, yüzme sporuyla ilgilenen çocukların da buluşma noktası oluyor.
"SADECE FUTBOL DEĞİL"
GÖZTEPE Olimpik Branşlar Sportif Direktörü Deniz Durmaz, Yeni Asır'a yaptığı açıklamalarda kulübün gelecek hedeflerini anlattı. Göztepe'nin yalnızca futboldan ibaret olmadığını vurgulayan Durmaz, "Göztepe'yi sadece futboldan ibaret zannedenler var ama aslında olay bambaşka. Burası binlerce sporcunun antrenman yaptığı bir tesis. Buraya gelen sporcular, geleceğin yıldızları olmak için mücadele ediyor. Başkanımız Mehmet Sepil ise bu çalışmalara önderlik ediyor. Göztepe her branşta başarılı olmak için elinden geleni yapıyor" dedi. Kulübün olimpik branşlardaki hedeflerine de değinen Durmaz, olimpiyatlara daha fazla sporcu göndermek istediklerini belirterek, "Sürekli nasıl gelişebiliriz ve kendimizi nasıl geliştirebiliriz diye düşünüyor ve çalışıyoruz.
Umarım ilerleyen dönemlerde daha başarılı olacağız. Her geçen gün üzerine koyarak geleceğe yaşayan bir miras bırakmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılılar, olimpik branşlarda altyapısını güçlendirerek gelecekte olimpiyatlarda daha fazla sporcuyla temsil edilmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda 2028 Olimpiyatları da kulübün önemli hedefleri arasında yer alıyor.