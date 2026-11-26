TRENDYOL Süper Lig'de Erzurumspor FK'yı deplasmanda 1-0 yenerek son 5 maçında 4. galibiyetini alan ve artık üst sıralara göz diken Göztepe, artık evinde de iyi sonuçlar almayı hedefliyor. Pazartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Trabzonspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanan sarı-kırmızılılar, bu sezon sahasında sadece 1 maç kazanabildi. Deplasmanlarda Süper Lig'in en en çok puan toplayan ekibi olan ve rakiplerinin adeta kabusu olan Göz- Göz, evinde ise aynı başarılı performansı bir türlü sergileyemedi. Dış sahada 7 maça çıkıp 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 14 puan toplayan Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda ise 5 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

AVRUPA'YI İSTİYOR

EVİNDE Gençlerbirliği'ne 1-0, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 ve İstanbul Başakşehir'e 2-1 kaybeden İzmir ekibi, Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalıp Çorum FK'yı 2-0 yendi. Zorlu Trabzonspor maçını kazanıp iç saha istatistiklerini düzeltmeyi hedefleyen Göztepe'de Erzurumspor FK maçında sakatlanan Brezilyalı forvet Andre Henrique dışında eksik bulunmuyor. İzmir ekibi, devre arasına kadar kalan 4 maçta maksimum puanı toplayıp, ligin ilk haftalarındaki sürpriz kayıpleri telafi edip, Avrupa kupalarına katılma yarışında söz sahibi olmayı planlıyor. Sarıkırmızılılar, 2026 yılını Trabzonspor, Kasımpaşa (D), Konyaspor ve Amed SK(D) maçlarıyla tamamlayacak.

GÖZTEPE ESNAFINDAN TRABZON'A JEST

Göztepe ve Trabzonspor arasında yıllardır devam eden dostane tablo katlanarak devam ediyor. Geçen sezon Trabzonspor taraftar grupları, deplasmana gelen Göztepeli futbolseverler için indirim ve destek kampanyası başlatarak dostluk ve dayanışmayı üst düzeye çıkarmıştı. Bu kez Göz-Göz cephesi, pazartesi günü konuk edeceği Trabzonspor gönüldaşlarına özel jestler yapmaya hazırlanıyor. Göztepe Gürsel Aksel Stadı yakınında, Güzelyalı bölgesindeki birçok esnaf, Trabzonspor taraftarına yüzde 10'dan yüzde 30'a varan indirimler uygulayacağını, sosyal medyada platformlarında açıkladı.