GÖZTEPE 'NİN deneyimli orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu , adeta takımın nöbetçi golcüsü oldu. Bu sezon ligde üç kez rakip fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, üç golünü de karşılaşmalara yedek kulübesinde başlayıp sonradan oyuna dahil olduktan sonra attı. Efkan'ın bu sezonki gol mesaisi Samsunspor deplasmanında başladı. Ligin ilk haftasında 60. dakikada Alexis Antunes'in yerine oyuna giren başarılı futbolcu, sadece 5 dakika sonra, 65. dakikada Janderson'un pasında ağları havalandırdı. Göztepe'nin 3-3 berabere kaldığı mücadelede skoru 3-2'ye getirdi.

STOİLOV'UN GİZLİ KOZU

TECRÜBELİ oyuncu, ikinci golünü Çaykur Rizespor karşısında buldu. 65. dakikada Andre Henrique'nin yerine sahaya çıkan Efkan, uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda 90+4'te topun başına geçti ve takımına beraberliği getiren isim oldu. Tecrübeli 10 numaranın son kurbanı ise Erzurumspor oldu. Göz-Göz'ün deplasmanda 1-0 kazandığı karşılaşmada 69. dakikada Alexis Antunes'in yerine oyuna giren futbolcu, yalnızca bir dakika sonra, 70. dakikada Juan'ın hazırladığı pozisyonu tamamlayarak galibiyet golünü attı. Böylece üç golünü de hamle oyuncusu olarak kaydeden Efkan, İzmir ekibinin Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un en etkili kozlarından biri olduğunu gösterdi.