Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği ilan edildi.
Ligin 13. hafta müsabakalarında düdük çalacak isimler şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Alpaslan Şen
20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy
28 Kasım Cumartesi:
16.00 Samsunspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Aksu
19.00 Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler: Fatih Tokail
29 Kasım Pazar:
13.30 Arca Çorum FK-Kocaelispor: Erdem Mertoğlu
16.00 Eyüpspor-İstanbul Başakşehir: Mehmet Türkmen
19.00 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Batuhan Kolak
30 Kasım Pazartesi:
19.00 Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın
21.00 Beşiktaş-Galatasaray: Oğuzhan Çakır