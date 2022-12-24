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Karşıyaka’da müze heyecanı

İzmir ekibi, ilk kez kupalarını sergileyeceği bir alana kavuşuyor

24.12.2022

Karşıyaka’da müze heyecanı
İZMİR'İN 110 yıllık köklü kulübü Karşıyaka, tarihindeki kendisine ait ilk müzeye kavuşmak için gün sayıyor. Yeşil-kırmızılı kulüpte divan kurulu yönetimi ve tarih kurulunun çabalarıyla Mavişehir'de oluşturulan müzenin açılışı 29 Aralık Perşembe günü saat 16.12'de yapılacak. Yalı Tesisleri'ndeki kulüp binası 2015 yılında yeni stat projesi kapsamında yıkıldıktan sonra bir dönem yönetim merkezi olarak kullanılan Mavişehir'deki TOKİ'ye ait binada oluşturulan Karşıyaka Spor Kulübü Tarihi Müzesi'nde kulübün basketbolda kazandığı 2 lig şampiyonluğu, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası da dahil tüm kupaları ile tarihteki önemli hatıraları sergilenecek
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