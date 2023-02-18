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Haberler Hatayspor Christian Atsu için taziye mesajları yayımlanıyor

Christian Atsu için taziye mesajları yayımlanıyor

Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için eski takımları Chelsea, Porto, Newcastle United, Everton, Malaga ve Bournemouth taziye mesajları yayımladı. Ayrıca, FIFA, İngiltere Premier Lig ve Gana Futbol Federasyonu da Atsu'yu sosyal medya mesajlarıyla andı.

İHA

18.02.2023, 15:07 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023, 15:29

Christian Atsu için eski takımları Chelsea, Porto, Newcastle United, Everton, Malaga ve Bournemouth taziye mesajları yayımladı.

31 yaşında hayatını kaybeden futbolcu için başsağlığı mesajları şöyle:

Christian Atsu için taziye mesajları yayımlanıyor

Bournemouth:

"Christian Atsu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Düşüncelerimiz bu zamanda ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte"

Christian Atsu için taziye mesajları yayımlanıyor

Chelsea:

"Chelsea'deki herkes, eski oyuncumuz Christian Atsu'nun trajik ölümünü öğrenince yıkıldı. Düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte"

Christian Atsu için taziye mesajları yayımlanıyor

Everton:

"Christian Atsu'nun Türkiye'de meydana gelen depremin ardından vefat haberinden derin üzüntü duyduk. Düşüncelerimiz ailesi, arkadaşları, Hatayspor ve bu olaydan etkilenen herkesle birlikte"

Christian Atsu için taziye mesajları yayımlanıyor

Malaga:

"Malaga'da 2015-2016 sezonunda oynayan Christian Atsu'nun hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduk. Huzur içinde yat Christian"

Christian Atsu için taziye mesajları yayımlanıyor

FIFA, Hatayspor'un Christian Atsu ile ilgili yaptığı sosyal medya hesabındaki paylaşımına, Christian'ın ailesine, arkadaşlarına ve Hatayspor için taziye dilekleriyle ilgili notunu yazdı.

Christian Atsu için taziye mesajları yayımlanıyor

Premier Lig, resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde Christian Atsu'nun hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduk" ifadelerine yer verdi.

Christian Atsu için taziye mesajları yayımlanıyor

Gana Futbol Federasyonu paylaşımında, acı haberi aldıklarını belirtirken Atsu'nun ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileklerinde bulundu.

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