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Hataysporlu futbolcu Christian Atsu depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş depreminin ardından enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan kötü haber geldi. Oyuncunun menajeri Murat Uzunmehmet, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti" dedi.

18.02.2023, 09:10 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023, 09:11

Hataysporlu futbolcu Christian Atsu depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan acı haber geldi. Oyuncunun menajeri Murat Uzunmehmet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.



Hatayspor İdari Menajeri Fatih İlek, Christian Atsu'yla ilgili bir acı gerçeği daha açıkladı. İlek, Ganalı oyuncunun Kasımpaşa maçından sonra ailesinin yanına gitmekten vazgeçtiğini söyledi. Gol atınca bu kararın değiştini belirten İlek, "Fransa'ya uçak bileti almıştı. Yaşadığı coşkudan sonra 'burada kalayım' dedi. Tam anlamıyla trajedi oldu. Çok üzgünüm" diye konuştu.

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