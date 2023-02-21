Hatayspor’u ve futbol camiasını üzen haber...Taner Savut hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Savut'un olduğu rezidansta yıkıldı. Enkazda yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde Hataysporlu futbolcu Atsu'nun cansız bedenine ulaşılırken; aynı binada kaldığı bilinen Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut için ise bugüne kadar belirsizlik sürüyordu.





NAAŞI YANLIŞLIKLA ADANA'YA GÖTÜRÜLMÜŞTÜ



Rönesans Rezidans'ta enkaz altında kalan Taner Savut'un naaşını bulan Adanalı bir aile, merhum Savut'u, akrabalarından biri olduğunu iddia ederek Adana'ya götürmüştü. Yaşanan gelişmenin ardından Taner Savut'un kardeşi Ali Savut, Adana'da DNA testi vermişti.

Hatayspor, depremde enkaz altında kalan sportif direktör Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada "Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin" denildi.