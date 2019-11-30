TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki play-off yarışında pazartesi günü Turgutluspor'u ağırlayacak Karşıyaka, rakibiyle 17 yıl sonra karşılaşacak.
İki takım son olarak 2001-2002 sezonunda Lig B 2'nci Kademe Grubu'nda 17 Nisan 2002'de rakip oldu. Turgutlu'da oynanan son maçı ev sahibi 2-0 kazandı. O tarihten sonra farklı liglerde ve farklı gruplarda yer alan Kaf-Kaf ve Kasaba'nın yolları ilk kez bu sezon yeniden kesişti. Grupta iç sahada üst üste 5 galibiyet alan, son 6 haftayı 5 galibiyet, 1 beraberlikle geçen Karşıyaka, 24 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. 4 maçlık mağlubiyet serisine geçen hafta evinde Kozanspor'u yenerek son veren Turgutluspor ise topladığı 23 puanla 5'inci durumda bulunuyor. Teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde iç sahada oynadığı 5 maçta rakiplerine hiç puan kaptırmayan Karşıyaka, yine kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor. Cüneyt Biçer yönetimindeki Turgutlu ise deplasmanda kazanıp seriyi yakalamayı hedefliyor.
DHA
Karşıyaka ile Turgutluspor 17 yıl sonra rakip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.