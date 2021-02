Kaf-Kaf ayağa kalkacak

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta üst üste 5 mağlubiyetle zirveden inip Play-Off hattının dışında kalan Karşıyaka'da kötü gidişin nedenlerini araştıran yönetim futbolcularla toplantı yaparken, takım kaptanı Mustafa Aşan camiaya söz verdi. Ligde 20 Aralık'taki Şile Yıldızspor mücadelesinin ardından 6 maçtır galip gelemeyip bu periyotta yalnız 1 kez ağları sarsarak 1 puan alabilen yeşil-kırmızılılar, düşüşü durdurmak için çare ararken, takımın en tecrübeli ismi Mustafa Aşan, en kısa sürede toparlanacaklarını belirterek, "Düştüğümüz yerden kalkmasını da biliriz. Panik yok, takım olarak bir düşüş yaşadığımız doğru. Ancak bu takım geçen sezon Play-Off finali oynayıp tek penaltıyla 2. Lig'e çıkma şansını kullanamadı" dedi.

SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ

Aynı takımın bu sezon başında 8 maç kaybetmediğini, 5 galibiyet 3 beraberlikle zirvede yer aldığını hatırlatan Mustafa Aşan şöyle devam etti: "Takım içindeki korona virüs vakaları sonrası bir düşüş başladı. Toparlanmakta zorlandık. Biz de her şeyin farkındayız, taraftarlarımızı ve yönetimimizi üzdüğümüzü biliyoruz. Takım olarak her inişin bir de çıkışı olacağının farkındayız. Bu zamana kadar takımı buraya getirdik, kötü günde de bırakmayacağız, pes etmeyeceğiz, sonuna kadar savaşacağız."



BAŞKAN'DAN CEZAYİR'E BÜYÜK YETKİ

SON dönemdeki kötü performansıyla mutlak şampiyonluk hedeflediği ligde taraftarını endişelendiren Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, 2-0 kaybedilen Gölcükspor maçında ilk kez 90 dakika bitmeden stadı terketti. Takımla ilgili her türlü kararı almak konusunda teknik direktör İbrahim Cezayir'e yetki veren Büyükkarcı, futbolcularla da toplantı yaptı. Turgay Büyükkarcı, "Takımın bir an önce toparlanması gerekiyor. Son 6 haftadır galibiyet yüzü göremiyoruz. Düşüşün artık bitmesini istiyoruz. Futbolcularımız yeni teknik direktörümüzle yeni bir sayfa açmalıdır" dedi.



HAKAN'IN YERİNE HARUN

Art arda 5 mağlubiyetle şampiyonluk hedefinden şaşıp Play-Off hattının da gerisinde kalan Karşıyaka, yeniden çıkış yakalama fırtası olarak gördüğü Elazığ Karakoçan FK deplasmanında en büyük hücum silahı Hakan Kuş'tan yoksun olacak. Ligde bu sezon attığı 10 golle takımın skor yükünü çeken, oynanan 19 maçın tamamında ilk 11'de forma giyen Hakan'ın yerine Harun Atalay forma giyecek. Battal'ı forvete çekecek teknik patron İbrahim Cezayir, Harun'a orta sahada görev verecek.