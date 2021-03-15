Karşıyaka Kulübünün sağlık sponsoru, Medicana International İzmir Hastanesi oldu

Karşıyaka Spor Kulübünün sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu.

Hastanenin genel müdürü Dr. Ulvi Ünal, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, İzmir'deki tüm spor kulüplerine, sporla uğraşan kulüplere eşit mesafede kalarak sağlık sponsorlukları konusunda destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

Ünal, şöyle konuştu:

"Futbolda başka bir kulübü de tutuyoruz ama Karşıyaka gönlümüzün içinde, bir yerde muhakkak vardır. Bugün Karşıyaka Spor Kulübünün çeşitli branşlarındaki sporcu arkadaşlarımız için onların sağlık ihtiyaçlarında destek olmak üzere bir anlaşma imzalıyoruz. İnşallah bize ihtiyaç olmaz, sakatlık, sıkıntı olmaz. Ama biz tüm sağlık sorunlarında tüm sporcu arkadaşlarımızın yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz."

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ise Ulvi Ünal'a, Karşıyaka Spor Kulübüne ve İzmir sporuna vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.

Bu tür desteklerin spor kulüpleri için çok önemli olduğunu belirten Büyükkarcı, "Biz buna stratejik iş birliği diyoruz. İnşallah ihtiyacımız olmaz ama arkamızda böyle bir gücün olduğunu ve böyle bir gücün bize destek verdiğini de hissetmek bizim için çok değerli. Umuyorum çok uzun yıllar sürecek bir iş birliğinin başlangıcı olacak ve daha da gelişecek." ifadelerini kullandı.

Büyükkarcı ve Ünal, daha sonra sağlık sponsorluk anlaşmasını imzaladı.